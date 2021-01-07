Работа киевского метро на Рождество: возможны ограничения

Фото: метро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центральные станции могут закрывать на вход

Во время празднования Рождества Христова в метрополитене Киева возможны частичные ограничения. Центральные станции могут закрывать, чтобы все желающие могли добраться до елки на Софийской площади.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается в сообщении, в четверг, 7 января 2021 года, на станции "Золотые ворота" возможно кратковременное закрытие на вход, В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе.

На станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости" 7 января возможно ограничение входа для избежания давки на платформах.

Напомним, 7 января Рождество Христово празднуют часть христиан восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", среди праздников новогоднего цикла самым любимым для украинцев является Рождество. Его назвали 56% респондентов.