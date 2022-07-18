Работа без гарантий и фиксированного времени: Рада ввела новую форму трудовых договоров

Законом (проект №5161) устанавливается, что обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно.

Документом предусмотрено, что работодатель не может запретить работнику работать по другому трудовому договору у другого работодателя.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем должен содержать способ и срок уведомления работника о наличии работы, способе и сроках уведомления от работника о готовности приступить к работе, интервалах, в которые от работника могут требовать работать (базовые часы и дни).

Заработная плата выплачивается работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, за фактически отработанное время.

"Использование трудового договора с нефиксированным рабочим временем усиливает мобильность работника, дает большую свободу выбора в реализации права на труд, а также создает удобный механизм легализации работы фрилансеров, которые предпочитают выполнению краткосрочных проектов и не ограничиваются выполнением работ у одного заказчика", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем по своей юридической природе является аналогом иностранного zero hours contract, который на сегодня широко применяется в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Венгрии и т.д. Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10%в общей численности трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель, отмечают авторы проекта.