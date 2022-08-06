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Рабочая неделя в 60 часов не для всех: как изменилось трудовое законодательство

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Украина, Суббота 06 августа 2022 07:30
Рабочая неделя в 60 часов не для всех: как изменилось трудовое законодательство Фото: рабочая неделя 60 часов будет только на объектах критической инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новым законом об оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени в период военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX.

Как отмечается в комментарии, обновленная редакция уточняет, что увеличение длительности рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю является правом работодателя и не предусматривает установление такой продолжительности для всех в обязательном порядке.

В то же время изменениями определено, что такое решение может быть принято исключительно в отношении организации труда работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Объектами критической инфраструктуры в соответствии со статьей 1 Закона "О критической инфраструктуре" являются объекты инфраструктуры, системы, их части и их совокупность, которые являются важными для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести вред жизненно важным национальным интересам, отметили в министерстве.

Напомним, законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения, принятым в марте 2022 года было установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю (вместо 40 часов). Однако увеличение продолжительности рабочего времени было правом, а не обязанностью работодателя.

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