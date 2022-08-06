Робочий тиждень у 60 годин не для всіх: як змінилося трудове законодавство

Новим законом щодо оптимізації трудових відносин передбачено, що нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Але тільки для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки до закону 2352-IX .

Як зазначається в коментарі, оновлена редакція уточнює, що збільшення тривалості робочого часу у період воєнного стану до 60 годин на тиждень є правом роботодавця і не передбачає встановлення такої тривалості для всіх в обов'язковому порядку.

Водночас змінами визначено, що таке рішення може бути прийнято виключно стосовно організації праці працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.

Об’єктами критичної інфраструктури відповідно до статті 1 закону "Про критичну інфраструктуру" є об’єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам, зазначили в міністерстві.