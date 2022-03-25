Увеличение рабочего времени до 60 часов в неделю - право , а не обязанность работодателя, - Минэкономики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат развития рынка труда и условий оплаты труда Минэкономики.

Законом установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю.

Как отмечается в комментарии, данная норма в период военного положения подлежит применению вместо положений части первой статьи 50 КЗоТ, которой определялось, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

"Стоит учесть, что увеличение на период военного положения нормальной продолжительности рабочего времени до 60 часов в неделю является правом, а не обязанностью работодателя", - говорится в комментарии.

В Минэкономики отмечают, что такое увеличение должно быть обоснованным прежде всего потребностью эффективной деятельности соответствующего предприятия, учреждения, организации в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения.

"Тарифная ставка (оклад) оплаты труда устанавливается исходя из установленных работодателем норм продолжительности рабочего времени, которые могут достигать 60 часов в неделю", - отметили в Минэкономики.

В министерстве также сообщили, что на период действия военного положения не действуют нормы по КЗоТ: