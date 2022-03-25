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Увеличение рабочего времени до 60 часов в неделю - право , а не обязанность работодателя, - Минэкономики

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Украина, Пятница 25 марта 2022 09:01
Увеличение рабочего времени до 60 часов в неделю - право , а не обязанность работодателя, - Минэкономики Фото: 60-часовая рабочая неделя является правом, а не обязанностью работодателя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Минэкономики предоставило комментарий относительно положений закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат развития рынка труда и условий оплаты труда Минэкономики.

Законом установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю.

Как отмечается в комментарии, данная норма в период военного положения подлежит применению вместо положений части первой статьи 50 КЗоТ, которой определялось, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

"Стоит учесть, что увеличение на период военного положения нормальной продолжительности рабочего времени до 60 часов в неделю является правом, а не обязанностью работодателя", - говорится в комментарии.

В Минэкономики отмечают, что такое увеличение должно быть обоснованным прежде всего потребностью эффективной деятельности соответствующего предприятия, учреждения, организации в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения.

"Тарифная ставка (оклад) оплаты труда устанавливается исходя из установленных работодателем норм продолжительности рабочего времени, которые могут достигать 60 часов в неделю", - отметили в Минэкономики.

В министерстве также сообщили, что на период действия военного положения не действуют нормы по КЗоТ:

  • - сокращение работы на один час как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе накануне праздничных и нерабочих дней;
  • - продолжительности рабочего дня накануне выходных дней при шестидневной рабочей неделе не более 5 часов;
  • - ограничение предельных норм сверхурочных работ;
  • - перенос выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего;
  • - перенос выходных и рабочих дней в соответствии с рекомендацией Кабинета министров Украины;
  • - запрет привлечения к работам в выходные, праздничные и нерабочие дни;
  • - компенсации за привлечение к работам в выходные, праздничные и нерабочие дни.

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