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Рабочая группа по подготовке Избирательного кодекса рассмотрела уже 60% поправок

Новости » Политика    05.11.2018 - 17:47
Фото: Александр Черненко (УНИАН)
Фото: Александр Черненко (УНИАН)

В комитете по вопросам правовой политики отрицают, что рабочая группа задерживает рассмотрение кодекса

Рабочая группа по подготовке избирательного кодекса еще не завершила рассмотрение всех поправок, но законопроект уже может быть вынесен на рассмотрение профильного комитета. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной рады, народный депутат Александр Черненко.

По его словам, 5 ноября рабочая группа успела проработать около 200 поправок.

"Сегодня с 12:00 часов длилось очередное заседание рабочей группы. Мы прошли более 200 поправок, а поддержали только одну. Почему все было так долго, потому что все главные вопросы были в общей части. А сегодня мы уже двигаемся гораздо оперативнее", - сообщил Черненко.

Он отметил, что рабочая группа пока завершила рассмотрение основных поправок, которые содержала общая часть кодекса. И уже на следующем заседании, в пятницу, планирует пройти правки следующего блока - о проведении парламентских выборов.

"Рабочая группа еще работает, потому что поправок очень много. Мы завершили общую часть, заканчиваем еще на одном заседании вопрос парламентских выборов. Думаю, что через несколько заседаний мы пройдем президентские выборы. Далее там немного сложнее будет по местным выборам. В общем пройдено процентов 60 % поправок", - добавил нардеп.

По его словам, проект Избирательного кодекса не рассматривается сейчас в парламенте не из-за рассмотрения последних поправок, а по причине отсутствия политического решения вынести кодекс в зал.

"Говорить, что рабочая группа задерживает рассмотрение кодекса - неправильно. Если будет политическое решение выносить в зал избирательный кодекс, мы готовы его передать на том моменте, на котором он был рассмотрен группой. А дальше - работать в формате комитета. Но предполагаю, что на комитете будут не меньшие дискуссии, а даже большие, чем на рабочей группе. И точно одним заседанием комитет не обойдется", - добавил парламентарий.

Черненко отметил, что избирательный кодекс будет рассмотрен в парламенте только после решения комитета.

Напомним, в материале РБК-Украина "Спасайся кто может: где и зачем влиятельные депутаты подбирают себе округа" отмечалось, что в Верховной раде Украины сомневаются в принятии избирательного кодекса до парламентских выборов осенью 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не исключал разработку нового законопроекта об избирательной реформе.

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