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Робоча група комітету Ради розглянула лише 300 правок до Податкового кодексу

Новини » Економіка    22.11.2018 - 17:38
Робоча група комітету Ради розглянула лише 300 правок до Податкового кодексу
Фото: Тетяна Острікова Віталій Носач (РБК-Україна)

Розгляд бюджету затягується, депутати не встигають розглянути поправки до законопроектів

Податковий комітет не встиг у перерві між засіданнями Ради розглянути усі правки до бюджетообразуючого законопроекту про зміни до Податкового кодексу. Робоча група комітету розглянула лише 300 поданих поправок. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила член комітету Тетяна Острікова.

"Зранку триває засідання робочої групи Податкового комітету. Ми встигли розглянути лише близько 300 поправок до проекту змін до Податковому кодексі. Тепер в нас ще нова таблиця, де їх ще більше. Загалом поправок більше 400", - розповіла Острікова.

За словами нардепа, станом на 17:00 комітет не розпочав розгляд бюджетообразуючого законопроекту про зміни до Податкового кодексу.

"Засідання комітету щодо Податкового кодексу ще навіть не починалось. Адже згідно закону поправки до Податкового кодексу мають подаватись не до 14:00, а до кінця робочого дня Верховної ради, тобто, до 18:00. Поправки все валяться і валяться", - повідомила Острікова.

Нагадаємо, зранку 22 листопада Верховна рада України з третього разу підтримала продовження засідання парламенту до прийняття законопроекту №9000 "Про державний бюджет України".

Як повідомляло РБК-Україна, близько 17:00 Рада схвалила перший закон з пакету бюджету-2019. Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

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