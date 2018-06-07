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Рабинович: после заявлений Линчевского Супрун и все ее замы должны уйти в отставку

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:19
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Под Кабмином проходит очередная акция за отставку Супрун

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский своими заявлениями об онкобольных "переполнил чашу терпения" народа, поэтому и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун и все ее заместители обязаны уйти в отставку. Об этом в ходе митинга под Кабинетом министров заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, передает телеканал "112 Украина".

"Милиция говорит, что здесь собралось более 2 тыс. человек. Это не первая и не вторая акция за отставку Супрун, но раньше мы проводили их под Минздравом. Однако то, что произошло сейчас, заставило нас прийти уже к Кабмину", – отметил политик.

Он пояснил, что "последней каплей" стало заявление заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных. 

"Вы все знаете о том, что у нас прошли "успешные" реформы: пенсионная, образовательная, медицинская. Они лишили нас права жить, права получать достойную пенсию, образование. Но вишенка на этом торте – заявление морального урода, заместителя Супрун Александра Линчевского о том, что нас не надо больше лечить. Они буквально сказали, что любой заболевший раком человек должен умереть! Они украли деньги, выделенные на лечение онкобольных, и теперь прикрывают это такими наглыми заявлениями. Они лишили нас права, которое нам дано Конституцией – бесплатного медицинского обслуживания. Это сделала одна женщина – просто потому, что она так решила", – подчеркнул народный депутат.

Фото: акция под Кабмином (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Лидер партии "За життя" призвал Кабинет министров немедленно отправить Супрун в отставку, пообещав, что протестующие в любом случае добьются своего.

"Если они не примут сегодня решения о снятии с поста человека, который обрек нас всех на смерть, я их хочу предупредить – кончится это плохо. Терпение народа закончится – мы не можем больше смотреть, как нас убивают. И я рад и счастлив, что сегодня именно партия "За життя" возглавила тех, кто требует справедливости для украинцев. И Супрун должна запомнить: как мы добились отставки Гонтаревой, в честь чего устроили салют освобождения, так же мы освободим страну и от нее, и от ее зама Линчевского. И они уйдут! Мы живем в своей стране, и они не имеют права лишать украинцев возможности жить", – резюмировал Рабинович.

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Теги публикации: Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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