Рабинович: после заявлений Линчевского Супрун и все ее замы должны уйти в отставку

Под Кабмином проходит очередная акция за отставку Супрун

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский своими заявлениями об онкобольных "переполнил чашу терпения" народа, поэтому и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун и все ее заместители обязаны уйти в отставку. Об этом в ходе митинга под Кабинетом министров заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, передает телеканал "112 Украина".

"Милиция говорит, что здесь собралось более 2 тыс. человек. Это не первая и не вторая акция за отставку Супрун, но раньше мы проводили их под Минздравом. Однако то, что произошло сейчас, заставило нас прийти уже к Кабмину", – отметил политик.

Он пояснил, что "последней каплей" стало заявление заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных.

"Вы все знаете о том, что у нас прошли "успешные" реформы: пенсионная, образовательная, медицинская. Они лишили нас права жить, права получать достойную пенсию, образование. Но вишенка на этом торте – заявление морального урода, заместителя Супрун Александра Линчевского о том, что нас не надо больше лечить. Они буквально сказали, что любой заболевший раком человек должен умереть! Они украли деньги, выделенные на лечение онкобольных, и теперь прикрывают это такими наглыми заявлениями. Они лишили нас права, которое нам дано Конституцией – бесплатного медицинского обслуживания. Это сделала одна женщина – просто потому, что она так решила", – подчеркнул народный депутат.

Фото: акция под Кабмином (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Лидер партии "За життя" призвал Кабинет министров немедленно отправить Супрун в отставку, пообещав, что протестующие в любом случае добьются своего.

"Если они не примут сегодня решения о снятии с поста человека, который обрек нас всех на смерть, я их хочу предупредить – кончится это плохо. Терпение народа закончится – мы не можем больше смотреть, как нас убивают. И я рад и счастлив, что сегодня именно партия "За життя" возглавила тех, кто требует справедливости для украинцев. И Супрун должна запомнить: как мы добились отставки Гонтаревой, в честь чего устроили салют освобождения, так же мы освободим страну и от нее, и от ее зама Линчевского. И они уйдут! Мы живем в своей стране, и они не имеют права лишать украинцев возможности жить", – резюмировал Рабинович.