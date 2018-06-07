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Рабінович: після заяв Лінчевського Супрун і всі її заступники повинні піти у відставку

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:19
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Під Кабміном проходить чергова акція за відставку Супрун

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський своїми заявами про онкохворих "переповнив чашу терпіння" народу, тому в.о. голови МОЗ Уляна Супрун і всі її заступники зобов'язані піти у відставку. Про це в ході мітингу під Кабінетом міністрів заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, передає телеканал "112 Україна".

"Міліція каже, що тут зібралося понад 2 тис. осіб. Це не перша і не друга акція за відставку Супрун, але раніше ми проводили їх під МОЗ. Однак те, що відбулося зараз, змусило нас прийти вже до Кабміну", – зазначив політик.

Він пояснив, що "останньою краплею" стала заява заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського про онкохворих.

"Ви всі знаєте про те, що у нас пройшли "успішні" реформи-пенсійна, освітня, медична. Вони позбавили нас права жити, отримувати гідну пенсію, освіта. Але вишенька на цьому торті – заява морального виродка, заступника Супрун Олександра Лінчевського про те, що нас не треба лікувати. Вони буквально сказали, що будь-який хворий на рак людина повинна померти! Вони вкрали гроші, виділені на лікування онкохворих, і тепер прикривають це такими зухвалими заявами. Вони позбавили нас права, яке нам дано Конституцією – безкоштовного медичного обслуговування. Це зробила одна жінка – просто тому, що вона так вирішила", – підкреслив народний депутат.

Фото: акція під Кабміном (прес-служба Вадима Рабіновича)

Лідер партії "За життя" закликав Кабінет міністрів негайно відправити Супрун у відставку, пообіцявши, що протестувальники в будь-якому випадку доб'ються свого.

"Якщо вони не приймуть сьогодні рішення про зняття з посади людини, яка прирекла нас на смерть, я їх хочу попередити – скінчиться це погано. Терпіння народу закінчиться – ми не можемо більше дивитися, як нас вбивають. І я радий і щасливий, що сьогодні саме партія "За життя" очолила тих, хто вимагає справедливості для українців. І Супрун повинна запам'ятати: як ми домоглися відставки Гонтаревої, в честь чого влаштували салют звільнення, так само ми звільнимо країну і від неї, і від її заступника Лінчевського. І вони підуть! Ми живемо в своїй країні, і вони не мають права позбавляти українців можливості жити", – резюмував Рабінович.

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Теги публікації: Рабинович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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