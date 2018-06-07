Рабінович: після заяв Лінчевського Супрун і всі її заступники повинні піти у відставку

Під Кабміном проходить чергова акція за відставку Супрун

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський своїми заявами про онкохворих "переповнив чашу терпіння" народу, тому в.о. голови МОЗ Уляна Супрун і всі її заступники зобов'язані піти у відставку. Про це в ході мітингу під Кабінетом міністрів заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, передає телеканал "112 Україна".

"Міліція каже, що тут зібралося понад 2 тис. осіб. Це не перша і не друга акція за відставку Супрун, але раніше ми проводили їх під МОЗ. Однак те, що відбулося зараз, змусило нас прийти вже до Кабміну", – зазначив політик.

Він пояснив, що "останньою краплею" стала заява заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського про онкохворих.

"Ви всі знаєте про те, що у нас пройшли "успішні" реформи-пенсійна, освітня, медична. Вони позбавили нас права жити, отримувати гідну пенсію, освіта. Але вишенька на цьому торті – заява морального виродка, заступника Супрун Олександра Лінчевського про те, що нас не треба лікувати. Вони буквально сказали, що будь-який хворий на рак людина повинна померти! Вони вкрали гроші, виділені на лікування онкохворих, і тепер прикривають це такими зухвалими заявами. Вони позбавили нас права, яке нам дано Конституцією – безкоштовного медичного обслуговування. Це зробила одна жінка – просто тому, що вона так вирішила", – підкреслив народний депутат.

Фото: акція під Кабміном (прес-служба Вадима Рабіновича)

Лідер партії "За життя" закликав Кабінет міністрів негайно відправити Супрун у відставку, пообіцявши, що протестувальники в будь-якому випадку доб'ються свого.

"Якщо вони не приймуть сьогодні рішення про зняття з посади людини, яка прирекла нас на смерть, я їх хочу попередити – скінчиться це погано. Терпіння народу закінчиться – ми не можемо більше дивитися, як нас вбивають. І я радий і щасливий, що сьогодні саме партія "За життя" очолила тих, хто вимагає справедливості для українців. І Супрун повинна запам'ятати: як ми домоглися відставки Гонтаревої, в честь чого влаштували салют звільнення, так само ми звільнимо країну і від неї, і від її заступника Лінчевського. І вони підуть! Ми живемо в своїй країні, і вони не мають права позбавляти українців можливості жити", – резюмував Рабінович.