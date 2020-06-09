Рабинович заявил, что планирует снести в Украине все памятники в честь СС "Галичина"

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко депутатские обращения с требованием предоставить информацию о количестве снесенных (демонтированных) памятников, посвященных событиям, связанным с деятельностью 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА), со дня вступления в силу Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает РБК-Украина.

"Предоставьте информацию о запланированных правительством Украины мероприятиях на 2020 год по реализации Закона Украины "Об осуждении тоталитарных режимов..." в части осуждения национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в Украине и запрета пропаганды его символики", - говорится в обращении.

В частности, парламентарий требует предоставить информацию о наличии или отсутствии в действиях и.о. министра образования Украины Любомиры Мандзий признаков преступления, предусмотренных частью второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

"И.о. министра, которая в 2018 году возглавляла департамент образования Львовской областной администрации, вопреки Закону Украины "Об осуждении тоталитарных режимов..." организовывала конкурс рисунка, который проводился с целью создания героического образа дивизии "Ваффен СС" "Галичина", - добавил Рабинович.

В свою очередь, нардеп также отметил, что планирует снести все подобные памятники в Украине.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправными выводы Украинского национального института памяти, признающие символику 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" такой, что не подпадает под закон о запрете коммунизма и нацизма. Своим решением суд обязал Институт нацпамяти воздержаться от распространения данных выводов.