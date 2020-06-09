Рабинович заявив, що планує знести в Україні усі пам'ятники в честь СС "Галичина"

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович направив прем'єр-міністру України Денису Шмыгалю та голові Національної поліції України Ігорю Клименко депутатські звернення з вимогою надати інформацію про кількість знесених (демонтованих) пам'ятників, присвячених подіям, пов'язаним з діяльністю 14 гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА), з дня набрання чинності Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки"

Про це повідомляє прес-служба політсили, передає РБК-Україна.

"Надайте інформацію про заплановані урядом України заходи на 2020 рік щодо реалізації Закону України "Про засудження тоталітарних режимів..." у частині засудження націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в Україні і заборони пропаганди його символіки", - йдеться у зверненні.

зокрема, парламентарій вимагає надати інформацію щодо наявності або відсутності в діях і. про. міністра освіти України Любомири Мандзій ознак злочину, передбачених частиною другою статті 436-1 Кримінального кодексу України "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

"В. о. міністра, яка в 2018 році очолювала департамент освіти Львівської обласної адміністрації, всупереч Закону України "Про засудження тоталітарних режимів..." організовувала конкурс малюнка, який проводився з метою створення героїчного образу дивізії "Ваффен СС" Галичина", - додав Рабінович.

У свою чергу, нардеп також зазначив, що планує знести всі подібні пам'ятки в Україні.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними висновки Українського національного інституту пам'яті, визнають символіку 14 гренадерської дивізії військ СС "Галичина" такий, що не підпадає під закон про заборону комунізму і нацизму. Своїм рішенням суд зобов'язав Інститут нацпам'яті утриматися від поширення даних висновків.