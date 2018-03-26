Рабинович заявил, что партии "За життя" близки идеи Вячеслава Чорновила

Рабинович сообщил, что ему повезло лично очень много общаться с Чорновилом

Политическая партия "За життя" готова продолжить дело выдающегося украинского политического деятеля Вячеслава Чорновила. Об этом заявил лидер "За життя", народный депутат Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" 25 марта в 19-ю годовщину со дня гибели Чорновила в автокатастрофе.

"Чорновил был великим человеком – он верил в людей, как и верил в то, что окружают его друзья. Я очень надеюсь на то, что в нашей стране, в нашей украинской политике еще будут такие же чистые и светлые "чорноволы". Я считаю, что партия "За життя" – это партия, которая обязательно продолжит на практике идеи великого украинца Черновола", – заявил Рабинович.

Нардеп также отметил, что ему повезло лично очень много общаться с Чорновилом, и он счастлив, что Вячеслав Максимович ему доверял.

"25 марта – годовщина физической смерти выдающегося политика, самого великого украинца прошлого столетия Вячеслава Черновола. Мне повезло с ним очень много и долго общаться. Мне повезло ему немножко помогать, в частности, "разруливать" прессу Руха (возглавляемый Черноволом "Народный Рух Украины", – ред.). И я счастлив оттого (и пресс-секретарь Черновола Дмитрий Понамарчук это подтверждает), что Вячеслав Максимович доверял мне многие вещи", – признался политик.

Парламентарий отметил, что ему близки идеи и взгляды Черновола. Но нардеп считает, что однопартийцы Чорновола "убили его морально за месяц до физической смерти, проголосовав за снятие Вячеслава Максимовича с главы Руха".

"Я любил и люблю этого великого человека, я обожаю не менее великие слова Черновола, что нет "москалей" и нет "бандеровцев", а есть единая Украина, которую просто грабят много лет… Но я считаю, и сегодня это хочу озвучить, что за месяц до физической смерти его убили морально. Произошло это во время голосования за снятие Черновола с главы фракции "Народный Рух Украины" – из 48 членов фракции 30 его предали", – напомнил Рабинович.

Также он перечислил тех, кто голосовал "за" моральное и политическое уничтожение Чорновила.

"Хочу назвать фамилии некоторых из тех, кто голосовал за то, чтобы у Чорновила забрать Рух и практически начать его уничтожение и моральное, и как политика. Фамилии очень интересные – сегодня это весьма известные украинцы: Вячеслав Кириленко (привет тебе, дорогой!), Юрий Костенко, Роман Зварыч, Иван Заяц, Игорь Юхновский, Игорь Тарасюк, Иван Драч, Дмитрий Павлычко, Владимир Черняк и другие", – рассказал политик.