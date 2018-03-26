Рабінович заявив, що партії "За життя" близькі ідеї В'ячеслава Чорновола

Рабінович повідомив, що йому пощастило особисто дуже багато спілкуватися з Чорноволом

Політична партія "За життя" готова продовжити справу видатного українського політичного діяча В'ячеслава Чорновола. Про це заявив лідер "За життя", народний депутат Вадим Рабінович в ефірі програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна" 25 березня в 19-ту річницю з дня загибелі Чорновола в автокатастрофі.

"Чорновіл був великою людиною – він вірив у людей, як і вірив у те, що оточують його друзі. Я дуже сподіваюся на те, що в нашій країні, в нашій українській політиці ще будуть такі ж чисті і світлі "чорноволи". Я вважаю, що партія "За життя" – це партія, яка обов'язково продовжить на практиці ідеї великого українця Чорновола", – заявив Рабінович.

Нардеп також зазначив, що йому пощастило особисто дуже багато спілкуватися з Чорноволом, і він щасливий, що В'ячеслав Максимович йому довіряв.

"25 березня – річниця фізичної смерті видатного політика, самого великого українця минулого століття В'ячеслава Чорновола. Мені пощастило з ним дуже багато і довго спілкуватися. Мені пощастило йому трошки допомагати, зокрема, "розрулювати" пресу Руху (очолюваний Чорноволом "Народний Рух України", – ред.). Та я щасливий від того (і прес-секретар Чорновола Дмитро Понамарчук це підтверджує), що В'ячеслав Максимович довіряв мені багато речей", – зізнався політик.

Парламентарій зазначив, що йому близькі ідеї і погляди Чорновола. Але нардеп вважає, що однопартійці Чорновола "вбили його морально за місяць до фізичної смерті, проголосувавши за зняття В'ячеслава Максимовича з голови Руху".

"Я любив і люблю цю велику людину, я обожнюю не менш великі слова Чорновола, що немає "москалів" і немає "бандерівців", а є єдина Україна, яку просто грабують багато років... Але я вважаю, і сьогодні це хочу озвучити, що за місяць до фізичної смерті його вбили морально. Сталося це під час голосування за зняття Чорновола голови фракції "Народний Рух України" – з 48 членів фракції 30 його зрадили", – нагадав Рабінович.

Також він перелічив тих, хто голосував "за" моральне і політичне знищення Чорновола.

"Хочу назвати прізвища деяких з тих, хто голосував за те, щоб у Чорновола забрати Рух і практично почати його знищення і моральне, і як політика. Прізвища дуже цікаві – сьогодні це досить відомі українці: В'ячеслав Кириленко (привіт тобі, дорогий!), Юрій Костенко, Роман Зварич, Іван Заєць, Ігор Юхновський, Ігор Тарасюк, Іван Драч, Дмитро Павличко, Володимир Черняк та інші", – розповів політик.