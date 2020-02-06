Рабинович о законопроекте про землю: афера международного масштаба

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба партии)

В ОПЗЖ намерены и дальше блокировать трибуну Верховной рады

Народные депутаты то фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые в четверг, 6 февраля, заблокировали трибуну Верховной рады Украины, протестуя против законопроекта об открытии рынка земли, намерены и дальше блокировать трибуну, настаивая на рассмотрении поправок к законопроекту. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы не знаем – возможно, власть на своих совещаниях уже решила, что земля должна быть продана ночью. Но мы уже договорились, что пленарное заседание продлится до 20:00, и мы пройдемся по всем поправкам к законопроекту о продаже земли", - заявил народный депутат.

Рабинович призвал власть действовать в рамках закона и рассмотреть все замечания, предложеные его и другими фракциями.

"Да, есть демократия, да, у "Слуг народа" есть право голосовать за свои законопроекты, так как их большинство. Но голосовать нужно по закону! Правка за правкой. Поэтому начинаем работать, заканчиваем, как положено, вечером, завтра начинаем день с вопросов правительству, потом снова переходим к вопросу о земле. И так день за днем, месяц за месяцем разбираем поправки. Остальное можно считать государственным переворотом и захватом украинской земли", - добавил Рабинович.

Вместе с тем политик добавил, что в случае, если власть не рассмотрит поправки к законопроекту, оппозиция и дальше будет блокировать парламентскую трибуну, так как ни он, ни его коллеги не понимают, каким образом власть собирается продавать землю, не проведя предварительно обещанного референдума.

"Это не что иное, как афера международного масштаба! Это значит, что любые иностранцы выкупят у банка эту землю – и она станет собственностью иностранцев, ни одного украинца на этой земле не будет!.. А то, что мы блокируем трибуну – это наше конституционное право, мы действуем в рамках демократии, в рамках закона, мы ничего не нарушаем", - добавил Рабинович.

Как писал РБК-Украина, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.