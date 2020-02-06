ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович щодо законопроекту про землю: афера міжнародного масштабу

Новини » Політика     06.02.2020 - 15:11
Рабінович щодо законопроекту про землю: афера міжнародного масштабу
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба партії)

В ОПЗЖ мають намір і далі блокувати трибуну Верховної ради

Народні депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя", які в четвер, 6 лютого, заблокували трибуну Верховної ради України, протестуючи проти законопроекту про відкриття ринку землі, мають намір і далі блокувати трибуну, наполягаючи на розгляді поправок до законопроекту. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми не знаємо – можливо, влада на своїх нарадах вже вирішила, що земля повинна бути продана вночі. Але ми вже домовилися, що пленарне засідання триватиме до 20:00, і ми пройдемося по всіх поправках до законопроекту щодо продажу землі", - заявив народний депутат.

Рабинович закликав владу діяти в рамках закону і розглянути всі зауваження, запропоновані його та іншими фракціями.

"Так, є демократія, так, у "Слуг народу" є право голосувати за свої законопроекти, так як їх більшість. Але голосувати треба за законом! Правка за правкою. Тому починаємо працювати, закінчуємо, як годиться, ввечері, завтра починаємо день з питань уряду, потім знову переходимо до питання про землю. І так день за днем, місяць за місяцем розбираємо поправки. Решту можна вважати державним переворотом і захопленням української землі", - додав Рабінович.

Разом з тим політик додав, що у разі, якщо влада не розгляне поправки до законопроекту, опозиція і далі буде блокувати парламентську трибуну, оскільки ні він, ні його колеги не розуміють, яким чином влада збирається продавати землю, не провівши попередньо обіцяного референдуму.

"Це не що інше, як афера міжнародного масштабу! Це означає, що будь-які іноземці викупить у банку цю землю - і вона стане власністю іноземців, жодного українця на цій землі не буде!.. А те, що ми блокуємо трибуну - це наше конституційне право, ми діємо в рамках демократії, в рамках закону, ми нічого не порушуємо", - додав Рабінович.

Як писав РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Рада розглянула менше 20 правок по земреформі й пішла на перерву Зеленський просив нардепів ухвалити закон про ринок землі за два дні
Новини України РабіновичРынок землиОпозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся