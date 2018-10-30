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Рабинович: "За життя" вернет недра народу и снизит тарифы в три раза

Новости » Политика    30.10.2018 - 13:42
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что повышение тарифов на газ - это "преступление высокого уровня"

Партия "За життя" добьется того, чтобы украинские недра были возвращены в государственную собственность, благодаря чему тарифы для населения можно будет снизить в три раза. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил лидер "За життя", народный депутат Вадим Рабинович.

"Повышение правительством тарифов на газ – это преступление высокого уровня. В нашей стране добывается 20,4 млрд кубометров газа. А потребляем мы все, вместе с бюджетными организациями, 15,4 млрд кубометров. Газ собственной добычи должен продаваться людям по себестоимости, следовательно, тарифы могут и должны быть снижены в три раза. Все остальное – это преступная сверхприбыль олигархов", – подчеркнул политик.

Он напомнил, что все недра страны, согласно Конституции, принадлежат народу, а значит – не могут быть приватизированы.

"Задача у нас очень простая: как все нормальные страны, как это сделала, например, Норвегия, мы должны вернуть недра в государственную собственность. Ведь, согласно Конституции, все украинские месторождения принадлежат народу. После этого мы сможем сделать тарифы в три раза меньшими. От этого пострадают человек 15-20 олигархов – ну и бог с ними. Лучше пусть они потерпят, чем весь народ будет терпеть", – констатировал парламентарий.

Лидер партии "За життя" также анонсировал акции против неподъемных тарифов, которые планирует проводить его политсила.

"Я считаю, что когда люди получают зарплату, несовместимую с жизнью, когда тарифы несовместимы с зарплатами, то очевидно, что это – геноцид народа. И народ должен этому сопротивляться! Поэтому партия "За життя" будет готовить акции конституционного сопротивления", – заключил Рабинович.

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