Рабінович: "За життя" поверне надра народу і знизить тарифи в три рази

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що підвищення тарифів на газ - це "злочин високого рівня"

Партія "За життя" доб'ється того, щоб українські надра були повернуті у державну власність, завдяки чому тарифи для населення можна буде знизити в три рази. Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив лідер "За життя", народний депутат Вадим Рабінович.

"Підвищення урядом тарифів на газ – це злочин високого рівня. У нашій країні видобувається 20,4 млрд кубометрів газу. А споживаємо ми всі, разом з бюджетними організаціями, 15,4 млрд кубометрів. Газ власного видобутку повинен продаватися людям по собівартості, отже, тарифи можуть і повинні бути знижені в три рази. Все інше – це злочинні надприбутки олігархів", – підкреслив політик.

Він нагадав, що всі надра країни, згідно з Конституцією, належить народу, а отже – не можуть бути приватизовані.

"Завдання у нас дуже просте: як всі нормальні країни, як це зробила, наприклад, Норвегія, ми повинні повернути надра у державну власність. Адже, згідно з Конституцією, всі українські родовища належать народу. Після цього ми зможемо зробити тарифи в три рази меншими. Від цього постраждають людей 15-20 олігархів – ну і бог з ними. Краще нехай вони потерплять, ніж весь народ буде терпіти", – констатував парламентарій.

Лідер партії "За життя" також анонсував акції проти непідйомних тарифів, які планує проводити його політсила.

"Я вважаю, що коли люди отримують зарплату, несумісну з життям, коли тарифи несумісні з зарплатами, то очевидно, що це – геноцид народу. І народ повинен цьому чинити опір! Тому партія "За життя" буде готувати акції конституційного опору", – сказав Рабінович.