Рабинович: мы возродим промышленный потенциал Украины и вернем в страну миллионы эмигрантов

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По его словам, в программе возрождения экономики прописаны пять основных шагов

Мы возродим промышленный потенциал Украины и вернем в страну миллионы эмигрантов. Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на телеканале "112 Украина".

"Все в нашей стране зависит от того, какую мы выберем стратегию развития государства. Вы не смотрите на эти "морды лица", а слушайте, что они предлагают. Разговоры вроде "я сделаю хорошо" должны на чем-то основываться. Партия "За життя" предлагает экономическую программу. Она опирается на очень простые вещи: мы возродим промышленный потенциал Украины и вернем в страну миллионы эмигрантов", – заявил парламентарий.

По его словам, в программе возрождения экономики прописаны пять основных шагов.

"Первый – создание рабочих мест. У нас самые образованные, самые трудолюбивые, самые талантливые люди в мире. Сегодня в Европе украинские гастарбайтеры нарасхват. Почему? Потому что у нас трудовой ресурс колоссальный. Мы должны здесь создавать рабочие места. Это одна из основ возрождения экономики", – уверен народный депутат.

Политик считает, что сильное государство должно владеть ресурсами в стране, чтобы обеспечивать достойную жизнь людям.

"Второй – возврат ресурсов государству. Наша страна – одна из самых богатых в мире на недра. И с этими ресурсами мы стали самыми бедными в Европе. Государство, а не олигархи, должно владеть ресурсами и эффективно ими распоряжаться. Страна должна вернуть народу недра, которые сейчас скуплены за копейки олигархами", – считает Рабинович.

Еще один важный шаг – это создание государственного земельного банка.

"Третий – нужно зарабатывать на нашем плодородном черноземе. Сегодня десятки миллионов гектаров стоят без дела, они числятся в каких-то липовых реестрах. Мы внесем этот чернозем в наш государственный земельный банк. Это даст нам возможность иметь $5-6 миллиардов в год, которые нужно направить, пока будем восстанавливать экономику, на индексацию пенсий и зарплат", – продолжает народный депутат.

Лидер партии "За життя" требует заняться восстановлением и развитием промышленности в стране.

"Четвертый шаг – развитие промышленности. Украина имеет колоссальный промышленный потенциал. При этом власть добивает его до конца – когда мощный завод "Южмаш" сейчас выпускает кастрюли. Никто даже не думает о системном подходе, о перспективе. Правительство не говорит, что будет развивать эту сферу или другую. Им лишь бы еще годик продержаться у власти, еще поворовать", – уверен политик.

Парламентарий предлагает также зарабатывать на географическом положении страны.

"Пятый шаг – использовать выгодное расположение. Наша страна – удобно расположена между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Мы миллиарды должны только на этом зарабатывать. Может мы не бедные, а нас нагло обворовывают? "За життя" предлагает конкретные шаги по спасению экономики. Мы сможем спасти нашу страну от экономической катастрофы и вывести Украину в мировые лидеры", – подытожил Рабинович.