Рабінович: ми відродимо промисловий потенціал України і повернемо в країну мільйони емігрантів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За його словами, в програмі відродження економіки прописані п'ять основних кроків

Ми відродимо промисловий потенціал України і повернемо в країну мільйони емігрантів. Про це заявив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович на телеканалі "112 Україна".

"Усе в нашій країні залежить від того, яку ми виберемо стратегію розвитку держави. Ви не дивитеся на ці "морди обличчя", а слухайте, що вони пропонують. Розмови на зразок "я зроблю добре" повинні на чомусь базуватися. Партія "За життя" пропонує економічну програму. Вона спирається на дуже прості речі: ми відродимо промисловий потенціал України і повернемо країну мільйони емігрантів", – заявив парламентарій.

За його словами, в програмі відродження економіки прописані п'ять основних кроків.

"Перший – створення робочих місць. У нас самі освічені, найбільш працьовиті, талановиті люди у світі. Сьогодні в Європі українські заробітчани нарозхват. Чому? Тому що у нас трудовий ресурс колосальний. Ми повинні тут створювати робочі місця. Це одна з основ відродження економіки", – упевнений народний депутат.

Політик вважає, що сильна держава повинна володіти ресурсами в країні, щоб забезпечувати гідне життя людям.

"Другий – повернення ресурсів державі. Наша країна – одна з найбагатших у світі на надра. І з цими ресурсами ми стали найбіднішими в Європі. Держава, а не олігархи, має володіти ресурсами та ефективно ними розпоряджатися. Країна повинна повернути народу надра, які зараз скуплять за копійки олігархами", – вважає Рабинович.

Ще один важливий крок – це створення державного земельного банку.

"Третій – потрібно заробляти на нашому родючому чорноземі. Сьогодні десятки мільйонів гектарів стоять без діла, вони числяться в якихось липових реєстрах. Ми внесемо цей чорнозем в наш державний земельний банк. Це дасть нам можливість мати $5-6 мільярдів на рік, які потрібно спрямувати, поки будемо відновлювати економіку, на індексацію пенсій і зарплат", – продовжує народний депутат.

Лідер партії "За життя" вимагає зайнятися відновленням і розвитком промисловості в країні.

"Четвертий крок – розвиток промисловості. Україна має колосальний промисловий потенціал. При цьому влада добиває його до кінця – коли потужний завод "Південмаш" зараз випускає каструлі. Ніхто навіть не думає про системному підході, про перспективу. Уряд не каже, що буде розвивати цю сферу або іншу. Їм лише б ще рік протриматися при владі, ще пограбувати", – впевнений політик.

Парламентарій пропонує також заробляти на географічному положенні країни.

"П'ятий крок – використовувати вигідне розташування. Наша країна – зручно розташована між Сходом і Заходом, між Азією і Європою. Ми мільярди повинні лише на цьому заробляти. Може ми не бідні, а нас нахабно обкрадають? "За життя" пропонує конкретні кроки з порятунку економіки. Ми зможемо врятувати нашу країну від економічної катастрофи і вивести Україну в світові лідери", – підсумував Рабінович.