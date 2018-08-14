Рабинович: мы воплотим программу "За життя" через три месяца после выборов

По словам Рабиновича, благодаря программе партии, Украина сможет выйти из кризиса за год

Программа партии "За життя" будет воплощена в жизнь в течение трех месяцев после победы политсилы на выборах. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

По словам Рабиновича, благодаря программе партии, Украина сможет полностью выйти из кризиса в течение года.

"В программе моей партии будет четыре основных пункта, за которые я гарантировано отвечаю своей политической карьерой! Через три месяца после победы партии "За життя" на выборах: в три раза будут снижены тарифы, в три раза будет повышена пенсия и в три раза будет поднята минимальная зарплата. Без этого просто нельзя выжить", - заявил он.

При этом Рабинович отметил, что в кратчайшие сроки необходимо решить вопрос с предоставлением жилья переселенцам из восточных областей Украины.

"В течение года мы построим необходимое количество жилья для переселенцев! Потому что нельзя жить в стране, где люди - бездомные. Нельзя смотреть на этих людей, как на второй сорт", - сказал он.

Рабинович также высказал мнение, что предстоящие выборы могут стать "последним шансом для спасения Украины".

"Привычная нам тема "хватит терпеть это, давайте потерпим следующее" больше не должна работать. Это последние выборы, на которых мы действительно сможем спасти страну. Это последние выборы, когда нам нужно взять голову в руки. Мне вообще все равно кто победит! Если человек идет с хорошей программой, я готов его поддержать. У меня нет маниакальной устремленности во власть. Я пошел в политику только, когда понял, что хочу вложить себя в свою страну. Потому что я считаю, что мои дети и внуки должны жить в Украине", - резюмировал он.