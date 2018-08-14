Рабінович: ми втілимо програму "За життя" через три місяці після виборів

За словами Рабіновича, завдяки програмі партії, Україна зможе вийти з кризи за рік

Програма партії "За життя" буде втілена в життя протягом трьох місяців після перемоги політсили на виборах. Про це заявив народний депутат України, лідер "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

За словами Рабіновича, завдяки програмі партії, Україна зможе повністю вийти з кризи протягом року.

"У програмі моєї партії буде чотири основні пункти, за які я гарантовано відповідаю своєю політичною кар'єрою! Через три місяці після перемоги партії "За життя" на виборах: у три рази будуть знижені тарифи, в три рази буде підвищена пенсія і в три рази буде піднята мінімальна зарплата. Без цього просто не можна вижити", - заявив він.

При цьому Рабінович зазначив, що в найкоротші терміни необхідно вирішити питання з наданням житла переселенцям зі східних областей України.

"Протягом року ми побудуємо необхідну кількість житла для переселенців! Тому що не можна жити в країні, де люди - бездомні. Не можна дивитися на цих людей, як на другий сорт", - сказав він.

Рабінович також висловив думку, що майбутні вибори можуть стати "останнім шансом для порятунку України".

"Звична нам тема "досить терпіти це, давайте потерпимо таке" більше не повинна працювати. Це останні вибори, на яких ми дійсно зможемо врятувати країну. Це останні вибори, коли нам потрібно взяти голову в руки. Мені взагалі все одно, хто переможе! Якщо людина йде з хорошою програмою, я готовий її підтримати. У мене немає маніакальною спрямованості у владу. Я пішов у політику лише, коли зрозумів, що хочу вкласти себе в свою країну. Тому що я вважаю, що мої діти і внуки повинні жити в Україні", - резюмував він.