Рабинович: из-за власти украинцы переплатили за электричество 15 млрд гривен

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович обвинил власть в коррупционных схемах по продаже населению электроэнергии

Из-за коррупционных схем нынешней власти по продаже населению электроэнергии по завышенным ценам, украинцы переплатили за электричество 15 миллиардов гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат и лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

По словам политика, за последние годы стоимость электроэнергии для населения поднялась на 300%. Несмотря на бедность, войну, дефицит бюджета и непосильные кредиты МВФ, олигархи продолжают обворовывать украинцев, сказал Рабинович. В результате Украина занимает первое место в мире по стоимости электроэнергии, производимой ТЭС, в то время как страны, у которых нет своего угля, платят за электроэнергию в разы меньше.

"Мы с вами уже переплатили за электричество по коррупционным схемам 15 миллиардов гривен. Я много раз приводил мировые рейтинги, где Украина занимает первые места по уровню коррупции. Я постоянно напоминаю о тарифах, которые поднимают в угоду олигархам. Нам пора уже всем понять, что наша власть не заинтересована в хорошей жизни народа", – заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Рабинович также добавил, что главная цель нынешней власти – успеть украсть у доведенных до нищеты украинцев еще несколько миллиардов. Победить это можно только голосованием на следующих выборах.

"Эти вороватые недоумки настолько обнаглели, что даже и не думают прикрывать откровенно коррупционные схемы. Они их просто узаконили! Мы с вами на ближайших выборах должны дать этому оценку. Вы хотите, чтобы эти наглые морды остались в своих кабинетах? Нет? Только голосованием на выборах мы можем сменить эту бездарную власть", – заявил парламентарий.

Он напомнил также, что в программе "Оппозиционной платформы – За життя" есть пункт о немедленном снижении тарифов в три раза.

"Мы не только обещаем, мы предлагаем конкретные механизмы, как это можно сделать сразу после выборов. Верю, что нам с вами удастся спасти нашу страну!", - подытожил Рабинович.