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Рабінович: через владу українці переплатили за електрику 15 млрд гривень

Новини » Політика    12.12.2018 - 09:32
Рабінович: через владу українці переплатили за електрику 15 млрд гривень
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович звинуватив владу в корупційних схемах з продажу електроенергії населенню

Через корупційні схеми нинішньої влади з продажу електроенергії населенню за завищеними цінами, українці переплатили за електрику 15 мільярдів гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат і лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

За словами політика, за останні роки вартість електроенергії для населення піднялася на 300%. Незважаючи на бідність, війну, дефіцит бюджету і непосильні кредити МВФ, олігархи продовжують обкрадати українців, сказав Рабінович. В результаті Україна займає перше місце в світі за вартістю електроенергії, виробленої ТЕС, в той час як країни, у яких немає свого вугілля, платять за електроенергію в рази менше.

"Ми з вами вже переплатили за електрику по корупційних схемах 15 мільярдів гривень. Я багато раз приводив світові рейтинги, де Україна займає перші місця за рівнем корупції. Я постійно нагадую про тарифи, які піднімають на догоду олігархам. Нам пора вже всім зрозуміти, що наша влада не зацікавлена в хорошій життя народу", – заявив лідер партії "Опозиційна платформа – За життя".

Рабінович також додав, що головна мета нинішньої влади – встигнути вкрасти у доведених до зубожіння українців ще кілька мільярдів. Перемогти це можна тільки голосуванням на наступних виборах.

"Ці злодійкуваті недоумки настільки знахабніли, що навіть і не думають прикривати відверто корупційні схеми. Вони їх просто узаконили! Ми з вами на найближчих виборах повинні дати цьому оцінку. Ви хочете, щоб ці нахабні морди залишилися в своїх кабінетах? Ні? Тільки голосуванням на виборах ми можемо змінити цю бездарну владу", – заявив парламентарій.

Він нагадав також, що в програмі "Опозиційної платформи – За життя" є пункт про негайне зниження тарифів у три рази.

"Ми не тільки обіцяємо, ми пропонуємо конкретні механізми, як це можна зробити відразу після виборів. Вірю, що нам з вами вдасться врятувати нашу країну!", - підсумував Рабінович.

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Новини України Рабінович
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