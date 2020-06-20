Рабинович: для власти поиски мира - преступление

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

На представителей ОПЗЖ возбуждены уголовные дела

В глазах нынешней власти поиски мира являются преступлением. Из-за этого на представителей "Оппозиционной платформы - За життя" возбуждены уголовные дела.

Об этом рассказал народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в интервью ZIK.

"Как сообщили в Офисе генерального прокурора, начато расследование по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Я думаю, что они и расстреливали бы сразу - была бы их воля", - сказал Рабинович.

По его словам, также выдано постановление Кабмина, которое обязывает оппозиционных депутатов 15 дней провести в специальном изоляционном пункте.

"Для того чтобы не допустить нашей поездки в Москву на парад Победы, собиралось специальное заседание Кабинета министров, правда, в узком кругу премьер-министра и вице-премьера. И тогда они придумали "гениальный" план, а затем выдали следующее распоряжение: люди, которые будут возвращаться, в том числе из России, обязаны последующие 15 дней провести в специальном изоляционном пункте", - добавил Рабинович.

Напомним, проведение парада к 75-летию победы в Великой отечественной войне запланировано на 24 июня 2020 года.

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Автор: РБК-Украина