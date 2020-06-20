Рабінович: для влади пошук миру - це злочин

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

На представників ОПЗЖ відкрито кримінальні справи

В очах нинішньої влади пошуки миру є злочином. Через це на представників "Опозиційної платформи - За життя" порушено кримінальні справи.

Про це розповів народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в інтерв'ю ZIK.

"Як повідомили в Офісі генерального прокурора, розпочато розслідування за статтею, яка передбачає до 15 років позбавлення волі. Я думаю, що вони і розстрілювали б відразу - була б їх воля", - сказав Рабінович.

За його словами, також видано постанову Кабміну, яка зобов'язує опозиційних депутатів 15 днів провести в спеціальному ізоляційному пункті.

"Для того, щоб не допустити нашої поїздки в Москву на парад Перемоги, збиралося спеціальне засідання Кабінету міністрів, правда, у вузькому колі прем'єр-міністра і віце-прем'єра. І тоді вони придумали "геніальний" план, а потім видали наступне розпорядження: люди, які будуть повертатися, в тому числі з Росії, зобов'язані наступні 15 днів провести в спеціальному ізоляційному пункті", - додав Рабінович.

Нагадаємо, проведення параду до 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні заплановано на 24 червня 2020 року.

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Автор: РБК-Україна