Рабинович: власть впятеро переплатила за белорусскую электроэнергию

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович прокомментировал ситуацию вокруг импорта электроэнергии из Беларуси в частности. По его словам, власть впятеро переплатила за белорусскую электроэнергию.

"Мы закупили электроэнергию у Беларуси в пять раз дороже. При этом власть говорит: "Мы заплатим…" Кто заплатит? Правительство? Кабмин ничего не производит - распределяет деньги налогоплательщиков. Депутаты заплатят? Так они тоже ничего не производят, а лишь проедают наш бюджет! Выходит, что деньги соседям они будут платить с наших налогов. С каждого куска хлеба и зарплаты мы платим налоги, а они (власть, - ред.) гуляют, тратя в пять раз больше положенного на закупку электричества у соседних государств", - считает нардеп.

В контексте этого он также отметил, что такие страны, как Литва и Молдова, которые стояли на пороге газового кризиса в связи со сложными отношениями с Россией, на днях заключили с "Газпромом" соглашения.

"Правда, до этого Молдова позаимствовала у нас бесплатно газ, который так необходим украинцам, и наша власть его отдала соседям. Теперь они с газом, а мы - нет", - резюмировал он.