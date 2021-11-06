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Рабинович: власть впятеро переплатила за белорусскую электроэнергию

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Киев, Суббота 06 ноября 2021 12:30
Рабинович: власть впятеро переплатила за белорусскую электроэнергию Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович прокомментировал ситуацию вокруг импорта электроэнергии из Беларуси в частности. По его словам, власть впятеро переплатила за белорусскую электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире UkrLive

"Мы закупили электроэнергию у Беларуси в пять раз дороже. При этом власть говорит: "Мы заплатим…" Кто заплатит? Правительство? Кабмин ничего не производит - распределяет деньги налогоплательщиков. Депутаты заплатят? Так они тоже ничего не производят, а лишь проедают наш бюджет! Выходит, что деньги соседям они будут платить с наших налогов. С каждого куска хлеба и зарплаты мы платим налоги, а они (власть, - ред.) гуляют, тратя в пять раз больше положенного на закупку электричества у соседних государств", - считает нардеп.

В контексте этого он также отметил, что такие страны, как Литва и Молдова, которые стояли на пороге газового кризиса в связи со сложными отношениями с Россией, на днях заключили с "Газпромом" соглашения.

"Правда, до этого Молдова позаимствовала у нас бесплатно газ, который так необходим украинцам, и наша власть его отдала соседям. Теперь они с газом, а мы - нет", - резюмировал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в октябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 154,7 млн куб. м. Экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. об.

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Рабинович Электроэнергия
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