Экспорт газа из Украины за последний месяц втрое превысил импорт

В октябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 154,7 млн куб. м. Экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. об.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины ( ОГТСУ ).

По данным пресс-службы, за 10 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,535 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,629 млрд куб. об.

Как отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, баланс импорта-экспорта газа остается положительным, поскольку по итогам 10 месяцев 2021 года Украина получила больше газа, чем экспортировала.

"Однако стоит отметить, что в сентябре-октябре отбор с таможенного склада превышает прошлогодние показатели, особенно в венгерском направлении. С сентября мы наблюдаем, как на фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа из Украины, который закачали в хранилища в 2020 году", - сказал он.

По его мнению, это подтверждает удобство и рыночную перспективу хранения газа контрагентов в украинских ПХГ, а также продукта short-haul.