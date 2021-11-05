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Экспорт газа из Украины за последний месяц втрое превысил импорт

Новина українською →
Украина, Пятница 05 ноября 2021 12:34
Экспорт газа из Украины за последний месяц втрое превысил импорт Фото: Газ из украинских ПХГ активно экспортируют в ЕС из-за скачка цен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 154,7 млн куб. м. Экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. об.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

По данным пресс-службы, за 10 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,535 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,629 млрд куб. об.

Как отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, баланс импорта-экспорта газа остается положительным, поскольку по итогам 10 месяцев 2021 года Украина получила больше газа, чем экспортировала.

"Однако стоит отметить, что в сентябре-октябре отбор с таможенного склада превышает прошлогодние показатели, особенно в венгерском направлении. С сентября мы наблюдаем, как на фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа из Украины, который закачали в хранилища в 2020 году", - сказал он.

По его мнению, это подтверждает удобство и рыночную перспективу хранения газа контрагентов в украинских ПХГ, а также продукта short-haul.

Экспорт газа из Украины за последний месяц втрое превысил импорт

Напомним, в течение октября с украинских ПХГ было физически отобрано 0,7 млрд куб. м. Показатель отбора в 3,5 раза выше, чем в прошлом году. Такая разница объясняется двумя факторами. Первое - сезон отбора в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом году. Второе - осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью последующей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ.

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