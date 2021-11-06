Рабінович: влада вп'ятеро переплатила за білоруську електроенергію

Співголова політичної партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович прокоментував ситуацію навколо імпорту електроенергії з Білорусі зокрема. За його словами, влада вп'ятеро переплатила за білоруську електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі UkrLive .

"Ми закупили електроенергію у Білорусі в п'ять разів дорожче. При цьому влада каже: "Ми заплатимо... "Хто заплатить? Уряд? Кабмін нічого не виробляє - розподіляє гроші платників податків. Депутати заплатять? Так вони теж нічого не виробляють, а лише проїдають наш бюджет! Виходить, що гроші сусідам вони будуть платити з наших податків. З кожного шматка хліба і зарплати ми платимо податки, а вони (влада, - ред.) гуляють, витрачаючи в п'ять разів більше покладеного на закупівлю електрики у сусідніх держав", - вважає нардеп.

У контексті цього він також зазначив, що такі країни, як Литва і Молдова, які стояли на порозі газової кризи у зв'язку зі складними відносинами з Росією, днями уклали з "Газпромом" угоди.

"Правда, до цього Молдова запозичила у нас безплатно газ, який так необхідний українцям, і наша влада його віддала сусідам. Тепер вони з газом, а ми - ні", - резюмував він.