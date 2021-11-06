ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Рабінович: влада вп'ятеро переплатила за білоруську електроенергію

Новость на русском →
Київ, Субота 06 листопада 2021 12:08
Рабінович: влада вп'ятеро переплатила за білоруську електроенергію Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Співголова політичної партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович прокоментував ситуацію навколо імпорту електроенергії з Білорусі зокрема. За його словами, влада вп'ятеро переплатила за білоруську електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі UkrLive.

"Ми закупили електроенергію у Білорусі в п'ять разів дорожче. При цьому влада каже: "Ми заплатимо... "Хто заплатить? Уряд? Кабмін нічого не виробляє - розподіляє гроші платників податків. Депутати заплатять? Так вони теж нічого не виробляють, а лише проїдають наш бюджет! Виходить, що гроші сусідам вони будуть платити з наших податків. З кожного шматка хліба і зарплати ми платимо податки, а вони (влада, - ред.) гуляють, витрачаючи в п'ять разів більше покладеного на закупівлю електрики у сусідніх держав", - вважає нардеп.

У контексті цього він також зазначив, що такі країни, як Литва і Молдова, які стояли на порозі газової кризи у зв'язку зі складними відносинами з Росією, днями уклали з "Газпромом" угоди.

"Правда, до цього Молдова запозичила у нас безплатно газ, який так необхідний українцям, і наша влада його віддала сусідам. Тепер вони з газом, а ми - ні", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у жовтні 2021 року обсяг транспортування природного газу з ЄС в Україну склав 154,7 млн куб. м. Експорт разом з реекспортом газу з України до країн Європи зріс на 81% у порівнянні з вереснем і склав 479,3 млн куб. об.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рабінович Електроенергія
NEWS
Помер екс-нардеп Звягільський
Помер екс-нардеп Звягільський
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин