UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рабинович: власть в Украине не смогла ничего противопоставить строительству "Северного потока-2"

Автор: Илона Свиридова

Власть не смогла ничего противопоставить строительству Россией новой ветки газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

Он также вспомнил планы пустить "Шелковый путь" через Украину.

"На этапе его проектирования мы - Украина - фигурировали во всех возможных схемах, Китай был готов вложить не менее 7 млрд долл. Что мы имеем сегодня? Нет, Китай не отказался от грандиозного инфраструктурного проекта, только Украины в нем нет - "Шелковый путь" будет проходить за пределами нашей страны", - добавил Рабинович.

Он напомнил, что помимо этого власть не смогла ничего противопоставить строительству Россией новой ветки газопровода в обход Украины.

"Никто ничего не предпринимал, началась война с "Северным потоком-2", наша власть рассчитывала, что Запад нас поддержит. Но что мы имеем? А то, что ни Германия, ни Венгрия нас не поддержали, да и США в конце концов не стали вводить санкции против "Северного потока-2", - отметил он.

Напомним, ранее американское издание Politico писало, что Сенат США, скорее всего, не утвердит санкции против "Северного потока-2".

А в Германии также допустили остановку этого газопровода в случае российского вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
РабиновичСеверный поток-2