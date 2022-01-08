Рабинович: власть в Украине не смогла ничего противопоставить строительству "Северного потока-2"
Власть не смогла ничего противопоставить строительству Россией новой ветки газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.
Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".
Он также вспомнил планы пустить "Шелковый путь" через Украину.
"На этапе его проектирования мы - Украина - фигурировали во всех возможных схемах, Китай был готов вложить не менее 7 млрд долл. Что мы имеем сегодня? Нет, Китай не отказался от грандиозного инфраструктурного проекта, только Украины в нем нет - "Шелковый путь" будет проходить за пределами нашей страны", - добавил Рабинович.
Он напомнил, что помимо этого власть не смогла ничего противопоставить строительству Россией новой ветки газопровода в обход Украины.
"Никто ничего не предпринимал, началась война с "Северным потоком-2", наша власть рассчитывала, что Запад нас поддержит. Но что мы имеем? А то, что ни Германия, ни Венгрия нас не поддержали, да и США в конце концов не стали вводить санкции против "Северного потока-2", - отметил он.
Напомним, ранее американское издание Politico писало, что Сенат США, скорее всего, не утвердит санкции против "Северного потока-2".
А в Германии также допустили остановку этого газопровода в случае российского вторжения в Украину.