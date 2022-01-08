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Рабинович: власть в Украине не смогла ничего противопоставить строительству "Северного потока-2"

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Киев, Суббота 08 января 2022 20:51
Рабинович: власть в Украине не смогла ничего противопоставить строительству "Северного потока-2" Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Власть не смогла ничего противопоставить строительству Россией новой ветки газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

Он также вспомнил планы пустить "Шелковый путь" через Украину.

"На этапе его проектирования мы - Украина - фигурировали во всех возможных схемах, Китай был готов вложить не менее 7 млрд долл. Что мы имеем сегодня? Нет, Китай не отказался от грандиозного инфраструктурного проекта, только Украины в нем нет - "Шелковый путь" будет проходить за пределами нашей страны", - добавил Рабинович.

Он напомнил, что помимо этого власть не смогла ничего противопоставить строительству Россией новой ветки газопровода в обход Украины.

"Никто ничего не предпринимал, началась война с "Северным потоком-2", наша власть рассчитывала, что Запад нас поддержит. Но что мы имеем? А то, что ни Германия, ни Венгрия нас не поддержали, да и США в конце концов не стали вводить санкции против "Северного потока-2", - отметил он.

Напомним, ранее американское издание Politico писало, что Сенат США, скорее всего, не утвердит санкции против "Северного потока-2".

А в Германии также допустили остановку этого газопровода в случае российского вторжения в Украину.

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Рабинович Северный поток-2
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