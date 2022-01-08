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Рабінович: влада в Україні не змогла нічого протиставити будівництву "Північного потоку-2"

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Київ, Субота 08 січня 2022 20:51
Рабінович: влада в Україні не змогла нічого протиставити будівництву "Північного потоку-2" Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Влада не змогла нічого протиставити будівництву Росією нової гілки газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також згадав плани пустити "Шовковий шлях" через Україну.

"На етапі його проектування ми - Україна - фігурували у всіх можливих схемах, Китай був готовий вкласти не менше 7 млрд дол. Що ми маємо сьогодні? Ні, Китай не відмовився від грандіозного інфраструктурного проекту, тільки України в ньому немає - "Шовковий шлях" буде проходити за межами нашої країни", - додав Рабінович.

Він нагадав, що крім цього влада не змогла нічого протиставити будівництву Росією нової гілки газопроводу в обхід України.

"Ніхто нічого не робив, почалася війна з "Північним потоком-2", наша влада розраховувала, що Захід нас підтримає. Але що ми маємо? А те, що ні Німеччина, ні Угорщина нас не підтримали, та й США врешті-решт не стали вводити санкції проти "Північного потоку-2", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше американське видання Politico писало, що Сенат США, швидше за все, не затвердить санкції проти "Північного потоку-2".

А в Німеччині також допустили зупинку цього газопроводу у разі російського вторгнення в Україну.

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Рабінович Північний потік-2
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