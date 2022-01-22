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Рабинович: власть репрессиями хочет создать видимость государственности

Автор: Артем Горовенко

Своими действиями нынешняя власть демонстрирует политические репрессии в отношении оппозиционных политиков, чтобы создать видимость государственности.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на "Украина 24".

"У нас сегодня модно издеваться над теми политиками, которые мыслят не так, как мыслит власть. С другой стороны, мне даже нравится то, что происходит, ведь становится очевидна предвзятость власти и правосудия. А то, что власть репрессиями хочет создать видимость государственности - это понятно всем, хотя на самом деле государство то они разрушают”, - заявил Рабинович.

Отметим, 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и предписал политику сдать загранпаспорт.

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Рабинович