Рабінович: влада репресіями хоче створити видимість державності

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі програми ”Народ проти з Наташею Влащенко" на " Україна 24 ".

"У нас сьогодні модно знущатися над тими політиками, які мислять не так, як мислить влада. З іншого боку, мені навіть подобається те, що відбувається, адже стає очевидна упередженість влади і правосуддя. А те, що влада репресіями хоче створити видимість державності - це зрозуміло всім, хоча насправді держава то вони руйнують", - заявив Рабінович.