Рабинович: власть продолжает распродавать госпредприятия "за копейки"

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович также отметил, что власть не может назначить эффективное руководство на госпредприятия

Власть, распродавая "за бесценок" государственные предприятия, торопится "разворовать" еще несколько миллиардов до выборов. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Николаевский судостроительный завод "Океан" продали за 122 миллиона гривен. Это в десять раз дешевле, чем его стартовая цена! Сначала стоимость "Океана" составляла 1,8 млрд грн, но потом ее снизили до 1,16 млрд грн. Торги провели со снижением начальной стоимости. В итоге продали за 122 миллиона гривен. Государственное, то есть наше с вами имущество разбазаривают за бесценок! Украинцы на этой сделке потеряли миллиард гривен!", - заявил парламентарий.

По его словам, власть фактически просто отказалась от этих денег. При этом руководители страны рассказывают нам о том, что в казне нет средств на повышение социальных стандартов, о дыре в Пенсионном фонде, о необходимости брать кредиты у МВФ, написал Рабинович.

"Понимаете, на самом деле это ведь даже не глупость – это вполне логичный с точки зрения власти ход. Они прекрасно понимают, что им недолго осталось, что на выборах их просто сметут. Поэтому и решили напоследок нагрести побольше денег и дограбить Украину, распродав по смешным ценам оставшиеся госпредприятия. Ведь временщики в руководстве страны не умеют управлять предприятиями, которые могли бы наполнять государственный бюджет, создавать рабочие места, развивать экономику", – рассказал народный депутат.

Политик считает, что нынешняя власть не может назначить эффективное руководство на госпредприятия, потому что распределяет должности "по принципу кумовства".

"Им проще все продать, закрыть, разрушить, оставив людей без работы, а когда-то экономически передовую страну – без промышленности. Это совершенно губительный подход! Стратегические предприятия, которые могут приносить прибыль стране и производить продукцию, способную конкурировать на мировых рынках, должны находиться в собственности государства", – уверен Рабинович.

Нардеп назвал одной из главных целей "Оппозиционной платформы – За життя" масштабную деприватизацию стратегических предприятий.

"Мы обязательно вернем их народу Украины. При этом мы не будем делить кресла "между своими", а поставим во главе заводов и фабрик профессиональных менеджеров. Это позволит нам воссоздать мощный промышленный потенциал, обеспечить работой миллионы украинцев и наполнить казну гораздо эффективнее, чем при бездумной распродаже народного добра", – резюмировал Рабинович.