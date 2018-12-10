Рабінович: влада продовжує розпродавати держпідприємства "за копійки"

Рабінович також зазначив, що влада не може призначити ефективне керівництво держпідприємства
Влада, розпродаючи "за безцінь" державні підприємства, поспішає "розікрасти" ще кілька мільярдів до виборів. Про це заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Миколаївський суднобудівний завод "Океан" продали за 122 мільйони гривень. Це в десять разів дешевше, ніж його стартова ціна! Спочатку вартість "Океану" становила 1,8 млрд грн, але потім її зменшили до 1,16 млрд грн. Торги провели зі зниженням початкової вартості. В результаті продали за 122 мільйони гривень. Державне, тобто наше з вами майно розбазарюють за безцінь! Українці на цій угоді втратили мільярд гривень!", - заявив парламентарій.
За його словами, влада фактично просто відмовилася від цих грошей. При цьому керівники країни розповідають нам про те, що в казні немає коштів на підвищення соціальних стандартів, про дірку в Пенсійному фонді, про необхідність брати кредити у МВФ, написав Рабінович.
"Розумієте, насправді це навіть не дурість – це цілком логічний з точки зору влади хід. Вони прекрасно розуміють, що їм недовго залишилося, що на виборах їх просто зметуть. Тому і вирішили наостанок нагребти побільше грошей і дограбувати Україну, розпродавши за смішними цінами залишилися держпідприємства. Адже тимчасовці в керівництві країни не вміють керувати підприємствами, які могли б наповнювати державний бюджет, створювати робочі місця, розвивати економіку", – розповів народний депутат.
Політик вважає, що нинішня влада не може призначити ефективне керівництво держпідприємства, тому що розподіляє посади "за принципом кумівства".
"Їм простіше продати, закрити, зруйнувати, залишивши людей без роботи, а колись економічно передову країну – без промисловості. Це абсолютно згубний підхід! Стратегічні підприємства, які можуть приносити прибуток країні і виробляти продукцію, здатну конкурувати на світових ринках, повинні знаходитися у власності держави", – упевнений Рабінович.
Нардеп назвав однією з головних цілей "Опозиційної платформи – За життя" масштабну деприватизацію стратегічних підприємств.
"Ми обов'язково повернемо їх народу України. При цьому ми не будемо ділити крісла "між своїми", а поставимо на чолі заводів і фабрик професійних менеджерів. Це дозволить нам відтворити потужний промисловий потенціал, забезпечити роботою мільйони українців і наповнити казну набагато ефективніше, ніж при бездумному розпродажі народного добра", – резюмував Рабінович.