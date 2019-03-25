Рабинович: власть полностью уничтожила промышленность в стране

При нынешней власти Украина стала страной, которая "победила" ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова". Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Власть все время говорит о том, как мы хорошо живем. Но мы-то с вами видим, что это не так. На самом деле мы не обречены жить в нищете. У нас богатая страна, если ее не обворовывать. У нас работящие люди, если их не выпирать за границу. Нужно менять эту власть – и тогда мы с вами, все украинцы, заживем достойно", – заявил парламентарий.

По его словам, власть развалила промышленность страны, хотя еще 20 лет назад Украина была в мировых лидерах в этой сфере.

"На момент развала СССР Украина была на 9 месте в мире по промышленному потенциалу. А где мы сейчас? Вот на днях прошел чемпионат Украины по запусканию бумажных самолетиков. Если раньше наши предприятия производили самолеты и ракеты, то теперь мы их развалили. И нам остается радоваться только запуску бумажных самолетиков!", – возмутился народный депутат.

Политик считает, что пример бесхозяйственности и воровства нынешней власти – это завод "Южмаш".

"Символ уничтоженных предприятий – это "Южмаш". При нынешней власти Украина стала страной, "победившей" "Южмаш". Как такое возможно? Вместо двигателей, ракет, самолетов завод теперь выпускает кастрюли! Нам нужно гнать эту власть и восстанавливать промышленность, пока еще не поздно", – резюмировал Рабинович.