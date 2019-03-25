Рабінович: влада повністю знищила промисловість в країні

За нинішньої влади Україна стала країною, яка "перемогла" ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова". Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Влада весь час говорить про те, як ми гарно живемо. Але ми-то з вами бачимо, що це не так. Насправді ми не приречені жити у злиднях. У нас багата країна, якщо її не обкрадати. У нас працьовиті люди, якщо їх не випирати за кордон. Потрібно міняти цю владу – і тоді ми з вами, українці, будемо жити гідно", – заявив парламентарій.

За його словами, влада розвалила промисловість країни, хоча ще 20 років тому Україна була в світових лідерів у цій сфері.

"На момент розпаду СРСР Україна була на 9 місці у світі по промисловому потенціалу. А де ми зараз? Ось днями пройшов чемпіонат України з запусканню паперових літачків. Якщо раніше наші підприємства виробляли літаки і ракети, то тепер ми їх розвалили. І нам залишається тільки радіти запуску паперових літачків!", – обурився народний депутат.

Політик вважає, що приклад безгосподарності та розкрадання нинішньої влади – це завод "Південмаш".

"Символ знищених підприємств – це "Південмаш". За нинішньої влади Україна стала країною, "перемогла" "Південмаш". Як таке можливо? Замість двигунів, ракет, літаків завод тепер випускає каструлі! Нам треба гнати цю владу і відновлювати промисловість, поки ще не пізно", – резюмував Рабінович.