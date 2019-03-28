Рабинович: если власть не поборола коррупцию за один день, значит, она ее возглавила

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович отметил, что борьба с коррупцией в Украине - самое "доходное дело"

Тот, кто не сумел побороть коррупцию в первый же день, как только пришел к власти – ее возглавил. Такое мнение высказал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Борьба с коррупцией в нашей стране – самое доходное дело. Как вы видите, полнеют у нас в основном именно антикоррупционеры. Вся государственная система сверху донизу этим пронизана. Нужны экстренные меры. И начинать нужно с судебной системы", – заявил парламентарий.

По мнению нардепа, начинать борьбу с коррупцией необходимо с роспуска всей судебной системы, которая в Украине совершенно не работает и коррумпирована по всей вертикали.

"Правоохранительная система может быть достаточно быстро заменена, там еще есть профессионалы своего дела, но им не дают работать. А вот суды – это совсем другое дело. Потому что, если в стране нет суда – человек не может защитить свою квартиру, свой бизнес, свой дом. Если суды постоянно принимают решения в пользу того, кто больше дал, то в этой стране невозможно выжить, и страна такая выжить не сможет", – считает политик.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" убежден, что суды необходимо полностью реформировать и перейти на выборную систему, при которой судьи будут назначаться на должность путем голосования.

"Наше предложение простое и ясное: судебная система не подлежит реставрации, она должна быть полностью распущена, и мы должны перейти к системе выборности судей сверху донизу. Мы должны издать закон соответствующий. По этому закону к судье присоединяются несколько юристов, которые помогают разбираться в чисто юридических вопросах. Кроме того, должен быть закон об отзыве судей. Это правильно, и другого пути мы не видим", – подытожил Рабинович.