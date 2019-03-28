ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рабинович: если власть не поборола коррупцию за один день, значит, она ее возглавила

Новости » Политика    28.03.2019 - 15:48
Рабинович: если власть не поборола коррупцию за один день, значит, она ее возглавила
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович отметил, что борьба с коррупцией в Украине - самое "доходное дело"

Тот, кто не сумел побороть коррупцию в первый же день, как только пришел к власти – ее возглавил. Такое мнение высказал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Борьба с коррупцией в нашей стране – самое доходное дело. Как вы видите, полнеют у нас в основном именно антикоррупционеры. Вся государственная система сверху донизу этим пронизана. Нужны экстренные меры. И начинать нужно с судебной системы", – заявил парламентарий.

По мнению нардепа, начинать борьбу с коррупцией необходимо с роспуска всей судебной системы, которая в Украине совершенно не работает и коррумпирована по всей вертикали.

"Правоохранительная система может быть достаточно быстро заменена, там еще есть профессионалы своего дела, но им не дают работать. А вот суды – это совсем другое дело. Потому что, если в стране нет суда – человек не может защитить свою квартиру, свой бизнес, свой дом. Если суды постоянно принимают решения в пользу того, кто больше дал, то в этой стране невозможно выжить, и страна такая выжить не сможет", – считает политик.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" убежден, что суды необходимо полностью реформировать и перейти на выборную систему, при которой судьи будут назначаться на должность путем голосования.

"Наше предложение простое и ясное: судебная система не подлежит реставрации, она должна быть полностью распущена, и мы должны перейти к системе выборности судей сверху донизу. Мы должны издать закон соответствующий. По этому закону к судье присоединяются несколько юристов, которые помогают разбираться в чисто юридических вопросах. Кроме того, должен быть закон об отзыве судей. Это правильно, и другого пути мы не видим", – подытожил Рабинович. 

Рабинович: украинцы работают для того, чтобы прокормить власть
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Рабинович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь