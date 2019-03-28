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Рабінович: якщо влада не поборола корупцію за один день, значить, вона її очолила

Новини » Політика    28.03.2019 - 15:48
Рабінович: якщо влада не поборола корупцію за один день, значить, вона її очолила
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович зазначив, що боротьба з корупцією в Україні - саме "прибуткова справа"

Той, хто не зумів побороти корупцію у перший же день, як тільки прийшов до влади – її очолив. Таку думку висловив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Боротьба з корупцією в нашій країні – найприбутковіша справа. Як ви бачите, повніють у нас в основному саме антикорупціонери. Вся державна система зверху донизу цим пронизана. Потрібні екстрені заходи. І починати потрібно з судової системи", – заявив парламентарій.

На думку нардепа, починати боротьбу з корупцією необхідно з розпуску всієї судової системи, яка в Україні абсолютно не працює і корумпована по всій вертикалі.

"Правоохоронна система може бути досить швидко замінена, там ще є професіонали своєї справи, але їм не дають працювати. А от суди – це зовсім інша справа. Тому що, якщо в країні немає суду – людина не може захистити свою квартиру, свій бізнес, свій будинок. Якщо суди приймають рішення на користь того, хто більше дав, то в цій країні неможливо вижити, і країна така вижити не зможе", – вважає політик.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" переконаний, що суди необхідно повністю реформувати і перейти на виборну систему, за якої судді будуть призначатися на посаду шляхом голосування.

"Наша пропозиція проста і ясна: судова система не підлягає реставрації, вона повинна бути розпущена, і ми повинні перейти до системи виборності суддів зверху донизу. Ми повинні видати відповідний закон. За цим законом до судді приєднуються кілька юристів, які допомагають розбиратися в суто юридичних питаннях. Крім того, повинен бути закон про відкликання суддів. Це правильно, і іншого шляху ми не бачимо", – підсумував Рабінович.

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