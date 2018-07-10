Рабинович: власть обязана вернуть доверие к банкам и судам, иначе развития экономики не будет

Рабинович считает, что граждане не доверяют важнейшим финансовым и правовым институтам страны

Украинская власть довела страну до того, что граждане не доверяют важнейшим финансовым и правовым институтам страны – необходимо вернуть доверие людей к судам и банкам, чтобы избежать катастрофы. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

"У нас накопилось множество проблем, помимо войны и экономической разрухи. Сегодня уничтожаются основные знаковые символы государства. В Украине уже не работает судебная система. Я недавно был в Харьковской области и узнал о том, что в трех районах уже просто нет судей, при этом судебные дела накапливаются, направляются в областные суды, что, несомненно, влияет на их работоспособность. Доходит чуть ли не до того, что надо взятку платить, чтобы судили!", - сказал парламентарий.

Политик заявил, что у власти также нет никакой стратегии по развитию банковской системы, и напомнил, что объем депозитов от физических лиц за последние годы значительно сократился.

"Для того чтобы страна развивалась, нужно чтобы люди вкладывали свои средства в банки, чтобы деньги вкладчиков напитывали банковскую систему. В нашей стране сегодня никто не доверяет банкам, потому что ранее банки уже неоднократно оставляли на паперти своих клиентов. У нас за последние четыре года не был осужден ни один владелец банка, хотя от действий недобросовестных банкиров пострадали сотни тысяч украинцев. С января 2014 года общий объем депозитов в банках упал с 55 млрд гривен до 19 млрд. Это катастрофа!", – убежден нардеп.

В качестве примера непоследовательной банковской политики лидер партии "За життя" привел ситуацию вокруг национализации "ПриватБанка" в декабре 2016 года.

"Власть за ночь вернула в госсобственность "ПриватБанк", пообещав в лице проходимки Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, – ред.) влить в него средства и приватизировать с выгодой для государства. После этого они потратили на "ПриватБанк" 190 млрд гривен, а потом еще дважды по 19 млрд, фактически ограбив каждого украинца на десятки тысяч гривен, но до сих пор государство его так и не продало! Какое уж тут доверие", – резюмировал Рабинович.

Он считает, что развитие банковской сферы и создание идеальных условий для хранения денежных капиталов является одним из "трех китов" развития и подъема экономики Украины.