Рабінович: влада зобов'язана повернути довіру до банків і судів, інакше розвитку економіки не буде

Рабінович вважає, що громадяни не довіряють найважливішим фінансовим і правовим інститутам країни

Українська влада довела країну до того, що громадяни не довіряють найважливішим фінансовим і правовим інститутам країни – необхідно повернути довіру людей до судів і банкам, щоб уникнути катастрофи. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"У нас накопичилося багато проблем, крім війни та економічної розрухи. Сьогодні знищуються основні знакові символи держави. В Україні вже не працює судова система. Я нещодавно був в Харківській області і дізнався про те, що в трьох районах вже просто немає суддів, при цьому судові справи накопичуються, надсилаються в обласні суди, що, безсумнівно, впливає на їх працездатність. Доходить мало не до того, що треба платити хабар, щоб судили!", - сказав парламентарій.

Політик заявив, що у влади також немає ніякої стратегії розвитку банківської системи, і нагадав, що обсяг депозитів фізичних осіб за останні роки значно скоротився.

"Для того, щоб країна розвивалася, потрібно щоб люди вкладали свої кошти в банки, щоб гроші вкладників насичували банківську систему. В нашій країні сьогодні ніхто не довіряє банкам, тому що раніше банки вже неодноразово залишали на паперті своїх клієнтів. У нас за останні чотири роки не був засуджений ні один власник банку, хоча від дій недобросовісних банкірів постраждали сотні тисяч українців. З січня 2014 року загальний обсяг депозитів у банках впав з 55 млрд гривень до 19 млрд. Це катастрофа!", – переконаний нардеп.

В якості прикладу непослідовною банківської політики лідер партії "За життя" навів ситуацію навколо націоналізації "ПриватБанку" в грудні 2016 року.

"Влада за ніч повернула у держвласність "ПриватБанк", пообіцявши в особі проходимки Гонтаревої (екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева, – ред.) влити в нього кошти і приватизувати з вигодою для держави. Після цього вони витратили на "ПриватБанк" 190 млрд гривень, а потім ще двічі по 19 млрд, фактично пограбувавши кожного українця на десятки тисяч гривень, але досі держава так і не продала! Яке вже тут довіру", – резюмував Рабінович.

Він вважає, що розвиток банківської сфери та створення ідеальних умов для зберігання грошових капіталів є одним з "трьох китів" розвитку і піднесення економіки України.