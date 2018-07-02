Рабинович: власть никак не реагирует на участившиеся проявления фашизма в Украине

Рабинович прокомментировал нападения на ромов

Власть обязана не потакать, а жестко наказывать тех, кто выводит на улицы городов Украины фашизм. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире на телеканале "112 Украина".

По его мнению, нападения на ромов, погромы и убийства людей, демонстрации со свастикой, публичная "любовь к Гитлеру" – это показатели того, как власть не реагирует на зарождение фашистских организаций.

"Недавно было совершено очередное зверское нападение на ромов, в результате которого пострадали и даже погибли люди. И это случается уже в пятый или шестой раз! Мы должны задуматься о будущем и признать, что фашизм уже на наших улицах. Радикалы, которые называют себя патриотами, уже сегодня громят магазины, срывают концерты, совершают насилие, демонстративно выходят с фашистской символикой", – отметил политик.

Рабинович напомнил, что таким же образом зарождался и немецкий фашизм, от которого в итоге пострадала вся планета.

"Люди в коричневых рубашках якобы "защищали" Германию то от одних, то от других... Сегодня же наши радикалы, которые бьют ромов, не скрывают того, что симпатизируют идеологии Гитлера. И власть об этом прекрасно знает, но ни единого раза никого за это не наказала. Я не помню, чтобы кто-то устраивал показательный антифашистский процесс, а ведь законы Украины обязывают это делать", – подчеркнул парламентарий.

Он считает, что власть не трогает представителей националистических организаций, потому что "боится общественного резонанса".

"Власть потакает радикальным группировкам, потому что хочет сыграть на настроениях общества. Но мы же знаем, что если сегодня пришли бить одних – и мы промолчали, то завтра пойдут бить кого-то еще. Потом этот процесс уже не остановить!.. Правоохранителям нужно уже сейчас взяться за дело и остановить фашистов, которые убивают мирных людей", – уверен народный депутат.

Лидер партии "За життя" заявил, что украинцы всегда были дружелюбным народом, "львовянин никогда не считал одессита врагом, пока кучка политиков не рассорила нас, чтобы грабить".

"Еще великий Вячеслав Черновил говорил, что политики специально стравливают народ, навешивая ярлыки "бандеровец" и "москаль", чтобы с одинаковым успехом обворовывать людей на западе и востоке!.. Мне часто говорят, что я поступаю неправильно, занимаясь освобождением украинского пленного Мыколы Карпюка из "Правого сектора". Мне наплевать, членом какой организации он является, он – дитя Украины, и поэтому мы все обязаны за него бороться. Мы должны строить мосты друг к другу, а не бить и убивать... Нужно остановить распри, нужно остановить фашизм в любом его проявлении!", – резюмировал Рабинович.