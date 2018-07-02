Рабінович: влада ніяк не реагує на часті прояви фашизму в Україні

Рабінович прокоментував напади на ромів

Влада зобов'язана не потурати, а жорстко карати тих, хто виводить на вулиці міст України фашизм. Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна".

На його думку, напади на ромів, погроми і вбивства людей, демонстрації зі свастикою, публічна "любов до Гітлера" – це показники того, як влада не реагує на зародження фашистських організацій.

"Нещодавно було скоєно черговий звірячий напад на ромів, в результаті якого постраждали і навіть загинули люди. І це трапляється вже п'ятий чи шостий раз! Ми повинні замислитися про майбутнє і визнати, що фашизм вже на наших вулицях. Радикали, які називають себе патріотами, вже сьогодні громлять магазини, зривають концерти, чинять насильство, демонстративно виходять з фашистською символікою", – зазначив політик.

Рабінович нагадав, що таким же чином зароджувався і німецький фашизм, від якого в результаті постраждала вся планета.

"Люди в коричневих сорочках нібито "захищали" Німеччину то від одних, то від інших... Сьогодні ж наші радикали, які б'ють ромів, не приховують того, що симпатизують ідеології Гітлера. І влада про це прекрасно знає, але жодного разу нікого за це не покарала. Я не пам'ятаю, щоб хтось влаштовував показовий антифашистський процес, адже закони України зобов'язують це робити", – підкреслив парламентарій.

Він вважає, що влада не чіпає представників націоналістичних організацій, тому що "боїться громадського резонансу".

"Влада потурає радикальним угрупованням, тому що хоче зіграти на настроях суспільства. Але ми ж знаємо, що якщо сьогодні прийшли бити одних – і ми промовчали, то завтра підуть бити когось ще. Потім цей процес вже не зупинити!.. Правоохоронцям потрібно вже зараз взятися за справу і зупинити фашистів, які вбивають мирних людей", – впевнений народний депутат.

Лідер партії "За життя" заявив, що українці завжди були доброзичливим народом, "львів'янин ніколи не вважав одесита ворогом, поки купка політиків не посварила нас, щоб грабувати".

"Ще великий В'ячеслав Чорновіл говорив, що політики спеціально стравлюють народ, навішуючи ярлики "бандерівець" і "москаль", щоб з однаковим успіхом обкрадати людей на заході і сході!.. Мені часто кажуть, що я роблю неправильно, займаючись звільненням українського полоненого Миколи Карпюка з "Правого сектору". Мені наплювати, членом якої організації він є, він – дитя України, і тому ми всі зобов'язані за нього боротися. Ми повинні будувати мости один до одного, а не бити і вбивати... Потрібно зупинити чвари, потрібно зупинити фашизм в будь-якому його прояві!", – резюмував Рабінович.