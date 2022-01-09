Рабинович: власть должна не бороться с олигархами, а повышать для них налоги

"Они говорят "будем бороться с олигархами…". Отлично, давайте бороться, но для начала надо бы понять, кто такой олигарх! Если он наносит ущерб государству, то я не против - нужно с этим бороться. Но если он легально работает, то тогда вы просто убиваете законный бизнес", - заявил Рабинович.

Сопредседатель ОПЗЖ подчеркнул, что в Украине давно произошло сращивание политики и экономики.

"В Украине просто нет бизнес-структур, которые не работают с политиками. Не секрет, что народным депутатам доплачивают деньги "в конвертах". И тут вопрос: как же вы собираетесь бороться с олигархами, если сами получаете доплаты в конвертах от другого олигарха? И еще вопрос: вы боретесь с олигархами как явлением или только с теми олигархами, которые вам мешают?" - добавил он.

По его мнению, власти надо стимулировать богатых делиться, например, за счет повышения налогов на капитал свыше какой-то суммы. Такая практика используется во Франции, Скандинавских странах и это нормально.