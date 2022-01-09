Рабінович: влада повинна не боротися з олігархами, а підвищувати для них податки

"Вони кажуть" будемо боротися з олігархами...". Відмінно, нумо боротися, але для початку треба б зрозуміти, хто такий олігарх! Якщо він завдає шкоди державі, то я не проти-потрібно з цим боротися. Але якщо він легально працює, то тоді ви просто вбиваєте законний бізнес", - заявив Рабінович.

Співголова ОПЗЖ підкреслив, що в Україні давно відбулося зрощення політики та економіки.

"В Україні просто немає бізнес-структур, які не працюють з політиками. Не секрет, що народним депутатам доплачують гроші "в конвертах". І тут питання: Як же ви збираєтеся боротися з олігархами, якщо самі отримуєте доплати в конвертах від іншого олігарха? І ще питання: ви боретеся з олігархами як явищем або тільки з тими олігархами, які вам заважають?" - додав він.

На його думку, владі треба стимулювати багатих ділитися, наприклад, шляхом підвищення податків на капітал понад якусь суму. Така практика використовується у Франції, Скандинавських країнах і це нормально.