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Рабинович: власть должна не бороться с олигархами, а повышать для них налоги

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Киев, Воскресенье 09 января 2022 18:04
Рабинович: власть должна не бороться с олигархами, а повышать для них налоги Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Власть активно борется не с бедностью, а с богатыми людьми, хотя богатых надо стимулировать и заставлять делиться путем повышения налогов.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "Украина 24".

"Они говорят "будем бороться с олигархами…". Отлично, давайте бороться, но для начала надо бы понять, кто такой олигарх! Если он наносит ущерб государству, то я не против - нужно с этим бороться. Но если он легально работает, то тогда вы просто убиваете законный бизнес", - заявил Рабинович.

Сопредседатель ОПЗЖ подчеркнул, что в Украине давно произошло сращивание политики и экономики.

"В Украине просто нет бизнес-структур, которые не работают с политиками. Не секрет, что народным депутатам доплачивают деньги "в конвертах". И тут вопрос: как же вы собираетесь бороться с олигархами, если сами получаете доплаты в конвертах от другого олигарха? И еще вопрос: вы боретесь с олигархами как явлением или только с теми олигархами, которые вам мешают?" - добавил он.

По его мнению, власти надо стимулировать богатых делиться, например, за счет повышения налогов на капитал свыше какой-то суммы. Такая практика используется во Франции, Скандинавских странах и это нормально.

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября, подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении им положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.

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