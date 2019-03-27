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Рабинович: украинцы работают для того, чтобы прокормить власть

Новости » Политика    27.03.2019 - 10:53
Рабинович: украинцы работают для того, чтобы прокормить власть
Фото: Вадим Рабинович (facebook.com/vadymrabinovych)

Рабинович призвал украинцев серьезнее относиться к своему выбору

Украинцы работают для того, чтобы кормить власть. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Нам не нужен МВФ, мы и так богатая страна! Нет никакого кризиса, нет никакой проблемы. Они воруют наши деньги – и это ответ на все вопросы", – пояснил политик.

Народный депутат считает, что Украина обладает огромным потенциалом, который нужно пустить в правильное русло. Для этого, по его мнению, необходимо сменить власть в стране.

"Мы даже сегодня, при их разрушении и разграблении, производим – и нет такого стартового капитала ни у одной страны бывшего Советского Союза. Нам нужен год без этой власти, чтобы взлететь", – считает Рабинович.

Проблема нынешней власти, по словам главы "Оппозиционной платформы – За життя", в том, что у нее нет плана.

"Даже сарай не строят без плана. Есть план того, какую страну мы строим? А если его нет, то мы с вами работаем просто для того, чтобы еще один год кормить свору паразитов. Давайте поменяем их! Люди, откройте глаза и посмотрите! И вы обнаружите фантастическую вещь! И пять, и десять, и пятнадцать, и двадцать лет нас грабят одни и те же люди, меняющиеся по кругу!", – подчеркнул парламентарий.

Народный депутат призвал украинцев серьезнее относиться к Украине и своему выбору.

"Относитесь к стране, как к своей квартире, и поймите – нет их денег, мы не в стороне, это у вас из кармана все тащат! Потому на выборах голосуйте сердцем и умом", – подытожил Рабинович.

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