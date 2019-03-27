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Рабінович: українці працюють для того, щоб прогодувати владу

Новини » Політика    27.03.2019 - 10:53
Рабінович: українці працюють для того, щоб прогодувати владу
Фото: Вадим Рабінович (facebook.com/vadymrabinovych)

Рабінович закликав українців серйозніше ставитися до свого вибору

Українці працюють для того, щоб годувати владу. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Нам не потрібен МВФ, ми і так багата країна! Немає ніякої кризи, немає ніякої проблеми. Вони крадуть наші гроші – і це відповідь на всі питання", – пояснив політик.

Народний депутат вважає, що Україна володіє величезним потенціалом, який потрібно пустити в правильне русло. Для цього, на його думку, необхідно змінити владу в країні.

"Ми навіть сьогодні, при їх руйнуванні та розкраданні, виробляємо – і немає такого стартового капіталу ні в однієї країни колишнього Радянського Союзу. Нам потрібен рік без цієї влади, щоб злетіти", – вважає Рабінович.

Проблема нинішньої влади, за словами глави "Опозиційної платформи – За життя", у тому, що у неї немає плану.

"Навіть сарай не будують без плану. Є план того, яку країну ми будуємо? А якщо його немає, то ми з вами працюємо просто для того, щоб ще один рік годувати зграю паразитів. Давайте поміняємо їх! Люди, відкрийте очі і подивіться! І ви виявите фантастичну річ! І п'ять, і десять, і п'ятнадцять, і двадцять років нас грабують одні і ті ж люди, які змінюються по колу!", – підкреслив парламентарій.

Народний депутат закликав українців серйозніше ставитися до України і свого вибору.

"Ставтеся до країни, як до своєї квартири, і зрозумійте – немає грошей, ми не в стороні, це у вас з кишені всі тягнуть! Тому на виборах голосуйте серцем і розумом", – підсумував Рабінович.

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