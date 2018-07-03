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Интервью

Рабинович: Украине выгодно отсутствие напряженности между США и Россией

НовостиПолитика    03.07.2018 - 12:41
Фото: Вадим Рабинович (facebook.com/vadymrabinovych)
Фото: Вадим Рабинович (facebook.com/vadymrabinovych)

Рабинович считает, что Трампу удастся разрешить украинскую проблему

Нынешняя украинская власть своей "бездарной" международной политикой добилась того, что судьбу нашей страны решаем не мы, а США и Россия, поэтому нам не выгодно, чтобы между этими странами было напряжение. Такое мнение высказал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Нам нужно понимать, что мы довели себя до состояния, когда судьба всей нашей страны решится на встрече не украинского президента с американским, не украинского с российским, а американского с российским. Это печально! Это наш внешнеполитический крах! Но, тем не менее, я лично полон оптимизма, потому что чем меньше напряжения между Америкой и Россией, тем легче Украине решать свои вопросы. Мы сегодня заложники этого противостояния. Нас сделали полигоном, и нам, чтобы выйти из этой ситуации, нужно в первую очередь, чтобы Америка и Россия перестали жить в таком напряжении", – подчеркнул парламентарий.

По словам лидера партии "За життя", потенциальная встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки может быть полезной для Украины и привести к мирному разрешению событий на востоке страны.

 "Я очень надеюсь, что Трампу удастся разрешить украинскую проблему так, как он сделал это с КНДР. Более полувека тлел конфликт на Корейском полуострове, и только Трамп смог его разрешить. Так же твердо для США решается проблема с иммигрантами и проблема эмбарго на китайские и европейские товары. Дональд Трамп – сильнейший президент, принимающий эффективные решения, поэтому мне кажется, что после встречи Путина и Трампа может последовать снятие напряженности между США и Россией – и это поможет остановить войну", – констатировал политик.

Он уверен, что после прекращения военных действий на Донбассе туда придут международные доноры и бизнес, что поможет восстановить экономику региона.

"Если договоримся, прекратим кровопролитие, европейцы выделят средства для восстановления этих территорий, а крупный бизнес, который придет туда, поможет установить там порядок как никто другой! Рецепт для Донбасса прост: налаживаем контакты, устанавливаем мир, создаем свободную экономическую зону, заводим туда доноров и бизнес, получаем процветающий регион! А главное – мир во всей Украине, которую срочно надо спасать экономически!", – резюмировал Рабинович.

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Теги публикации: Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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