Рабінович: Україні вигідна відсутність напруги між США і Росією

Рабінович вважає, що Трампу вдасться вирішити українську проблему

Нинішня українська влада своєю "бездарною" міжнародною політикою домоглася того, що долю нашої країни вирішуємо не ми, а США і Росія, тому нам не вигідно, щоб між цими країнами була напруга. Таку думку висловив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

"Нам потрібно розуміти, що ми довели себе до стану, коли доля всієї нашої країни вирішиться на зустрічі не українського президента з американським, не українського з російським, а американського з російським. Це сумно! Це наш зовнішньополітичний крах! Але, тим не менш, я особисто сповнений оптимізму, тому що чим менше напруги між Америкою і Росією, тим легше Україні вирішувати свої питання. Ми сьогодні заручники цього протистояння. Нас зробили полігоном, і нам, щоб вийти з цієї ситуації, потрібно в першу чергу, щоб Америка і Росія перестали жити в такому напруженні", – підкреслив парламентарій.

За словами лідера партії "За життя", потенційна зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом 16 липня в Гельсінкі може бути корисною для України та привести до мирного розв'язання подій на сході країни.

"Я дуже сподіваюся, що Трампу вдасться вирішити українську проблему так, як він зробив це з КНДР. Понад півстоліття існував конфлікт на Корейському півострові, і тільки Трамп зміг її вирішити. Так само твердо для США вирішується проблема з іммігрантами та проблема ембарго на китайські і європейські товари. Дональд Трамп – сильний президент, який приймає ефективні рішення, тому мені здається, що після зустрічі Путіна і Трампа може послідувати зняття напруженості між США і Росією – і це допоможе зупинити війну", – констатував політик.

Він упевнений, що після припинення військових дій на Донбасі туди прийдуть міжнародні донори і бізнес, що допоможе відновити економіку регіону.

"Якщо домовимося, припинимо кровопролиття, європейці виділять кошти для відновлення цих територій, а великий бізнес, який прийде туди, допоможе встановити там порядок, як ніхто інший! Рецепт для Донбасу простий: налагоджуємо контакти, встановлюємо мир, створюємо вільну економічну зону, заводимо туди донорів і бізнес, отримуємо процвітаючий регіон! А головне – світ у всій Україні, яку терміново треба рятувати економічно!", – резюмував Рабинович